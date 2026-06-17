Van Bronkhorst (51) je na klupi Fejenorda zamenio Robina van Persija, koji je pre 10 dana dobio otkaz.



Van Bronkhorst je ugovor sa klubom iz Roterdama potpisao do 2028. godine uz mogućnost produženja na još jednu sezonu. On je već trenirao Fejenord od 2015. do 2019. godine, a sa ovim klubom osvojio je pet trofeja.

- Povratak Van Bronkhorsta označava novo poglavlje za Fejenord. Želimo da nastavimo da gradimo naše sportske ambicije sa trenerom koji kombinuje bogato međunarodno iskustvo sa dubokim razumevanjem klupske kulture. On je izvanredan trener i snažna ličnost - izjavio je tehnički direktor Fejenorda Devi Rigo.



Fudbaleri Fejenorda su prošlu sezonu u holandskom prvenstvu završili na drugom mestu na tabeli i igraće u Ligi šampiona.