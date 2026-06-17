Nije tajna da je Ognjen Ugrešić na meti brojnih klubova i da bi Partizan mogao da zaradi veliki novac od njegove prodaje.

Mladi vezista je interesantan klubovima širom Evrope, a sada se u priču uključio i Fejenord.

Naime, kako prenosi holandski "sokernjuz", nekadašnji prvak Evrope je spreman da "odreši kesu" kako bi u svoje redove doveo talentovanog igrača crno-belih. Prema Transfermarktu, Ugrešić je procenjen na 10.000.000 evra, što je Fejenord navodno spreman da plati. Tako bi izjednačio najveći transfer u istoriji kluba, jer je dva puta do sada plaćao nekog igrača 10.000.000 evra.

Pre nekoliko dana se pojavila informacija da je italijanski Torino takođe spreman da izdvoji istu sumu za Ugrešića. Ugrešić bi se tako našao na trećem mestu rekordnih izlaznih transfera u istoriji Partizana, dok bi ispred njega bili samo Mateja Kežman (14.000.000 evra) i Stefan Savić (12.000.000 evra).