Arina Sabalenka je obezbedila plasman u četvrtfinale turnira u Berlinu. Najbolja teniserka sveta je pobedila Jekaterinu Aleksandrovu sa 2:0, po setovima 6:4, 6:4 i tako prošla među osam najboljih.

Beloruskinja je posle meča imala veoma čudan intervju.

- Od 3:4 u drugom setu, koliko poena si izgubila? Tako je glasilo pitanje.

- Mislim da nisam gubila 3:4, vodila sam 4:3 - začudila se Sabalenka i odgovorila, a voditelj je verovatno mislio na prvi set u kojem je Sabalenka vezala 10 poena.

Koliko često se probudiš ujutru i pomisliš: ‘Ja sam broj 1 na svetu. Život je sjajan’?

- Nikada. Mislim da bih, kada bih se budila sa takvim razmišljanjem, teško ostala broj 1 toliko nedelja - iskrena je bila Sabalenka.

Potom je otkrio šta mu je Federer poručio jednom prilikom, Sabalenka je bila zatečena "Postoji broj 1 i postoje svi ostali.’ Da li je u pravu?“

- Ne verujem da je to rekao - poručila je Sabalenka.