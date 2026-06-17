Fudbaleri Portugala neprijatno su iznenadili svoje navijače pošto su u prvom kolu grupe K na Svetskom prvenstvu odigrali samo 1:1 protiv reprezentacije DR Konga.

Kristijano Ronaldo je odigrao vrlo loš meč. U najvećem delu je bio neprimetan, a u drugom poluvremenu je propustio dve odlične prilike koje je u prošlosti sa lakoćom pretvarao u golove.

Rade Bogdanović je istakao da je njegovo vreme prošlo.

- Kako da kažem, sve su to kvalitetni igrači.. Moram da kažem ovaj Portugal - kao da je menadžerska ekipa. Mislim da je tu selektor Žorž Mendeš, najveći fudbalski agent na kugli zemaljskoj. Portugal sa toliko dobrim i velikim igračima nema skoro nikakve rezultate. Zdrav i razuman čovek koji ima oči, koji ima sposobnost gledanja levo i desno, mora da zna - ne može sa Ronaldom. On ne može. Izvedeš ga, možda će neko mlađi doneti strast, gol, želju... Ali, ne može, zato što treba naći klub, novu selekciju kada odeš iz portugalske, a to može samo onaj koji ima utaicaj. A Mendeš ima uticaj, on je vladar sveta fudbalskog. Kada imaš njega koji vedri i oblači, Murinja koji je trenutno trenerska zvezda padalica i imaš Ronalda koji je nedodirljiv. Ništa nije sporno, svi ljubitelji fudbala, čovek je fudbalski "monster". Ali vreme je prošlo, vreme je da se pakuju koferi i da se navija sa strane, da tapšeš mlađeg igrača koji će sutra da te nasledi - rekao je Bogdanović.