Srbija je uspešno prošla prvu grupnu fazu sa dve pobede i jednim nerešenim rezultatom i protiv Francuske je imala priliku da pobedom načini veliki korak ka plasmanu u četvrtfinale.

Ipak, to će morati da pričeka do utorka i susreta sa Slovenijom (19.30).

Srbija je zapravo odlično otvorila susret i povela sa 8:4 u 15. minutu. Ipak, usledilo je čak deset minuta bez postignutog gola, te su Francuzi preokrenuli na 9:8.

U nastavku susreta, Francuska je bivala sve bolja, a najbliže što su "orlići" uspeli da priđu rivalu bilo je na 23:20 šest minuta pre kraja susreta. Međutim, preokreta nije bilo.

Mihajlo Popović je bio najefikasniji u timu Srbije sa sedam golova. Pet je postigao Stefan Stojinović, a Filip Blečić tri.

U prvom meču novoformirane Grupe 1, Slovenija je zadržala maksimalan učinak sa sve četiri pobede na turniru, pobedivši Nemačku 30:28.