Australija tuguje zbog smrti 21-godišnje trkačice na srednjim prugama Nataše Vord. Njenu smrt potvrdili su Atletski savez Novog Južnog Velsa i Atletski klub distrikta Saterlend. Uzrok smrti nije naveden.

Mlada atletičarka uglavnom se takmičila na 400, 800 i 1.500 metara, a nedavno je nastupila i na prvenstvu Australije 2024. godine, gde se takmičila uz poznata imena poput Morgan Mičel i Klaudije Holingsvort.

Vord je kao juniorka pokazala veliki potencijal, osvojivši medalju na 1.500 metara na prvenstvu Novog Južnog Velsa za škole.

Uspešna je bila i tokom univerzitetske karijere, kada je osvojila medalju na 1.500 metara na Univerzitetskom prvenstvu Australije 2023. godine, a u aprilu ove godine stigla je i do nacionalne bronze na 800 metara.

- Osim dostignuća na stazi, Nataša je bila veoma voljena članica naše zajednice. Njena dobrota i radost dotakle su svakoga ko je imao sreću da je poznaje, a njen zarazni osmeh i topla ličnost ostavili su trajni trag u australijskoj atletici. Natašin entuzijazam i odlučnost bili su inspiracija njenim partnerima na treninzima. Naše misli su uz Natašinu porodicu, prijatelje i sve koji su imali privilegiju da je poznaju. Počivaj u miru, Nataša - navodi se u saopštenju.