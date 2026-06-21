Stranić je ostvario hitac 69,09 metara. Prethodni državni rekord takođe je bio u njegovom vlasništvu i iznosio je 67,93 m, a ostvario ga je 23. maja 2023. godine u Ptuju.



Stranić se na Prvenstvu Slovenije takmičio za Brežice, klub za koji nastupa na osnovu dvojne registracije, dok je u Srbiji član AK Vojvodina iz Novog Sada.

On je u ukupnom plasmanu zauzeo treće mesto iza Jana Emberšiča (Domžale, 72,71 metar) i Jakoba Urbanča (Brežice, 71,01 m).

- Imam pravo nastupa, ali ne i osvajanja medalje. Veoma sam zadovoljan rekordom. Posle tri godine uspeo sam da poboljšam svoj rezultat. Do kraja sezone očekuje me još nekoliko takmičenja i nadam se da ću uspeti da probijem granicu od 70 metara. To je moj glavni cilj za 2026. godinu - rekao je Stranić za sajt Srpskog atletskog saveza (SAS).