Prvu pobedu za Srbiju na "UFC Beograd 2026" doneo je Jovan Leka iz Petrovaradina koji je još jednom pokazao da je najbolji srpski teškaš. Već u prvoj rundi pokazao je moć protiv Aleksandera Popeka iz Nemačke koji nije mogao da dođe sebi posle takozvanog "midl-kika".

Inače, Jovan Leka izazvao je do sada i najemotivniju scenu u "Beogradskoj areni" kada je izašao u oktagon ogrnut srpskom trobojkom i pesmom "Tamo daleko". Emocije su bile mnogo jake, a cela dvorana bila je na ivic suza.

Ko je Jovan Leka?

Jovan Leka je jedan od najtalentovanijih srpskih MMA boraca nove generacije i ime koje se poslednjih godina sve češće pominje među ljubiteljima borilačkih sportova. Rođen 15. marta 2002. godine u Novom Sadu, nastupa u teškoj kategoriji, a zahvaljujući impresivnim fizičkim predispozicijama, agresivnom stilu borbe i velikom potencijalu, uspeo je da privuče pažnju domaće i svetske MMA javnosti.

Visok oko 196 centimetara, sa rasponom ruku od približno 201 centimetar, Leka je od početka karijere pokazivao da poseduje retku kombinaciju snage, eksplozivnosti i tehnike. Član je novosadskog "Family Fight Team-a".

Prve značajne rezultate ostvario je nastupajući u regionalnim MMA organizacijama, gde je nizao pobede i sticao iskustvo protiv kvalitetnih protivnika. Posebno se istakao završnicama pre isteka vremena, bilo nokautima ili predajama, što ga je izdvojilo kao jednog od najperspektivnijih teškaša u regionu.

Veliki iskorak napravio je nastupom u "Dana White's Contender Series", gde je dobio priliku da se predstavi čelnicima UFC-a. Iako tada nije odmah dobio ugovor sa najjačom svetskom MMA organizacijom, njegov nastup pokazao je da poseduje kvalitet za najveću scenu. Nastavio je da pobeđuje i dodatno gradi reputaciju, što mu je na kraju otvorilo vrata UFC-a.

Njegov stil borbe karakterišu snažni udarci, odlična kontrola u klinču i na parteru, kao i sposobnost da meč završi na više načina. Pored nokauterske moći, pokazao je da poseduje kvalitetno rvanje i veštine parterne borbe, zbog čega ga mnogi smatraju kompletnim MMA borcem.

Sa svega 24 godine, Jovan Leka tek ulazi u najbolje godine za jednog teškaša. Pred njim je prilika da nastavi uspon u UFC-u.