Istakao je Kožuh da njegov tim želi da nastavi da napreduje u Evropi i otkrio planove kluba na transfer tržištu, s obzirom da je tim još uvek u izgradnji.

"Mi smo u procesu ponovne izgradnje tima. Gladni smo uspeha i želimo da doguramo što dalje u Evropi. Paralelno radimo na dovođenju zamene za Kingsa Kangvu, kao i još jednog defanzivca. Nije lako", rekao je Kožuh.

Hapoel je do važne pobede došao iako je ostao bez svoje najveće zvezde Kangve, koji je napustio klub, a njegova zamena još nije stigla.

Jedini gol na utakmici postigao je Zahi Ahmed u 38. minutu, čime je izraelskom šampionu doneo minimalnu prednost pred revanš naredne sedmice u Beogradu, gde se nastavlja borba za plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona.

Kožuh je posebno nahvalio strelca jedinog pogotka.

"Ko ga je pratio u poslednje dve godine zna koliko može da doprinese našem timu. Dovoljno je pogledati broj golova koje postiže. On zna kako da zatrese mrežu. Osim toga, na teren donosi ogromnu borbenost i srce, a kao trener uvek ću pre izabrati intenzitet i želju nego bilo šta drugo."

Kožuh je na kraju upozorio da posao još nije završen.

"Moramo da zapamtimo da je ovo tek prvo poluvreme . Sledeće nedelje igramo protiv izuzetno kvalitetnog protivnika na njegovom stadionu i ne treba posebno govoriti kakva nas atmosfera tamo čeka. Znali smo da će biti teško i da ćemo morati da istrpimo mnogo. Posle isključenja bilo je još teže, ali upravo nas takve utakmice grade kao ekipu", rekao je trener Hapoela i dodao:

"Marakana? To je jedan od najtežih stadiona u Evropi. Uradićemo sve da prođemo dalje. Neće biti lako, moraćemo da damo sve od sebe da budemo tamo gde želimo – to je san i želim da ga ostvarim zajedno sa ekipom."