-Sutra je utakmica protiv Tobola. Ne mogu da kažem da dolazi u teškom momentu, ali samopouzdanje i raspoloženje nije na nivou nakon poraza od IMT-a. Očekujem podršku navijača, nadam se da će doći u velikom broju. Nadam se da će nam pomoći da odigramo dobru utakmicu i stignemo do pobede - rekao je Ilić.

Nastavio je u istom ritmu.

-Kad kažem manjak samopouzdanja, mislim na to što im samopouzdanje raste kad se dobijaju utakmice. Ja sam zadovoljan kako su oni istrčali utakmicu protiv IMT. Igrali smo 75 minuta sa igračem manje, izjednačili, vršili inicijativu. U Partizanu se umor ne priznaje. Mladi momci će i sutra biti fizički na dobrom nivou - rekao je trener Partizana.

Govorio je Saša Ilić i o pojačanjima.

-Izvukli smo možda i najtežeg protivnika, sedmu ekipu u Španiji. Mi nismo u situaciji da razmišljamo o Hetafeu. To je bilo samo trenutno, fokusiran sam na dvomeč protiv Tobola. Ono što ja znam - skoro sve je završeno sa Idrisom Babom. Pokušaćemo da završimo papirologiju, da on bude u konkurenciji za sastav već sutra. Ako ne bude, biće za sledeću utakmicu. Čuo sam za Čumića i Miladinovića, ali bolje pitajte sportskog direktora za pregovore.

Partizan je u krizi.

-Uvek je trener najodgovorniji za stvari na terenu. Partizan je imao momente gde je igrao kako bih ja želeo. Simke je rekao da olako primamo golove. Ja razumem to, oni su mladi igrači, takve greške utiču na njih. Naši primljeni golovi su u hendikepu. Zato radimo, imamo treninge, analize... Partizan živi od rezultata, ne izgledamo najbolje, primamo golove u nadoknadi, dobijamo crvene kartone. Desilo se. Nismo mogli da utičemo. Poznajem finansijsku situaciju, Partizanu su potrebna pojačanja. Nismo mogli to da uradimo ranije. Bilo bi mi lakše da su došli na početku priprema, ali nije bilo moguće. Da li može bolje? Može. Da li treba? Treba. Primili smo dva gola u poslednjim minutima utakmice.

Potrebna su pojačanja u odbrani.

-Sve stvari koje su se dešavale, povezane su sa finansijskom situacijom. Pričali smo, rekli da nam je treba određen broj iskusnih igrača koji mogu da izbalansiraju situaciju. Potrebna su nam pojačanja u odbrani. Ne znam kako će se dešavati u budućnosti. Pokušaćemo. Živimo od prodaje igrača. Da nije bilo teške finansijske situacije... Partizanov put je kristalno jasan. Da se finansije dovedu u normalno stanje, moramo da igramo sa decom Partizana. Normalno je da deca prave greške - rekao je Ilić.