Predsednik Fudbalskog saveza Jordana Ali bin Husein javno je optužio prvog čoveka FIFA Đanija Infantina za, kako je naveo, pokušaj ucene.

Bin Husein tvrdi da je tokom Svetskog prvenstva iz FIFA usmeno poručeno da bi javna podrška Infantinu "značajno pomogla" rešavanju problema sa kojima se suočava jordanski savez, nakon što je svetska kuća fudbala mesecima odbijala da pruži pomoć u više pitanja.

"U Jordanu se ponosimo etičkim vrednostima. Nismo ga podržali ranije, a sigurno nećemo ni sada. Cela situacija predstavlja ucenu i nećemo popustiti", napisao je Bin Husein na društvenoj mreži Iks.

FIFA se za sada nije oglasila povodom ovih optužbi.

Kritike dolaze u trenutku kada se Infantino suočava sa sve većim otporom unutar svetskog fudbala, nakon što je odustao od spornog plana o prodaji manjinskog udela u komercijalnim pravima Svetskog prvenstva. Predlog nije dobio podršku kontinentalnih konfederacija i nacionalnih saveza.

Bin Husein je ukazao i na niz problema sa kojima se suočava Fudbalski savez Jordana. Kao jednu od najvećih zamerki naveo je visoke cene ulaznica i poteškoće sa dobijanjem američkih viza za navijače tokom Mundijala.

Predsednik jordanskog saveza požalio se i na poreske obaveze koje su nastale zbog boravka reprezentacije u Sjedinjenim Američkim Državama tokom Svetskog prvenstva.

"Porez koji plaćamo preko FIFA umanjuje sredstva namenjena igračima i stručnom štabu. Reprezentacije koje su bile smeštene u Kanadi i Meksiku nisu imale takve troškove, dok smo mi zbog boravka u SAD suočeni sa velikim poreskim izdacima", naveo je Bin Husein.