Krovna svetska fudbalska organizacija reagovala je zvaničnim saopštenjem, u kojem je naglasila da se takvi kontakti nisu dogodili i da su medijski navodi potpuno netačni.

"Predsednik FIFA nije razgovarao telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država, niti sa bilo kojim članom njegove administracije u poslednjih nekoliko dana. Reč je o čistoj izmišljotini", navodi se u saopštenju FIFA.

Na ovaj način FIFA je pokušala da stavi tačku na spekulacije o mogućem političkom uticaju ili posredovanju u radu organizacije, koje su se pojavile nakon pisanja britanskog medija.

Reakcija FIFA dolazi u trenutku kada je organizacija pod dodatnim pritiskom zbog ranijih kontroverzi oko ideje o prodaji udela u takmičenjima pod njenim okriljem privatnim investitorima. Zbog tog plana, koji je u međuvremenu povučen, Evropska fudbalska unija (UEFA) prethodno je zapretila pokretanjem pravnih postupaka protiv FIFA i njenog predsednika.

Iz FIFA su ranije objašnjavali da je projekat imao za cilj da obezbedi dodatna sredstva za razvoj nacionalnih fudbalskih saveza, posebno onih kojima je finansijska pomoć najpotrebnija.

Međutim, predlog je izazvao brojne kritike u fudbalskoj javnosti i doveo do povlačenja podrške, a pojedini akteri su čak zatražili i Infantinovu smenu. U tom kontekstu pojavile su se tvrdnje da je prvi čovek FIFA navodno tražio političku podršku iz Vašingtona, što je svetska kuća fudbala sada odlučno demantovala.