Crno-beli su dogovorili dolazak Babe, ali to nije sve...

Kako Telegraf saznaje, radi se o krilnom napadaču Nikoli Čumiću (27), bivšem fudbaleru i kapitenu Vojvodine, koji je već dogovorio svoje uslove sa crno-belima i čeka se još samo konačni dogovor klubova kako bi posao bio realizovan. Možda i u toku današnjeg dana!

Čumiću je Kazanju preostala još godina ugovora, te u tom pogledu Partizan i Rubin traže rešenje kako bi se transfer Čumića priveo kraju. Sam fudbaler je pristao da dođe u redove kluba iz Humske, utanačio je i finansijske detalje i postoji mogućnost da se, poput Idrisu Babe, sve utanači danas te da dvojica igrača budu prijavljeni za dvomeč sa Tobolom u Ligi konferencije.

Nije prvi put da Partizan poseže za Čumićem, crno-beli su ga prvi put skautirali i želeli još dok je bio fudbaler Radničkog iz Niša. Ipak, crno-beli tada nisu mogli da se takmiče sa ponudom Olimpijakosa, pa je igrač završio u Pireju.

Partizan, pritisnut problemima sa odkudnim igračkim kadrom, odlučio je da reaguje i uspeo da dogovori povratak nekadašnjeg mladog i A repreneztativca Srbije, koji će pojačati konkurenciju u napadu i iskustvo preuzeti veće breme na sebe.