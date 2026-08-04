Kako saznaje Meridian sport, Že je u ponedeljak počeo da trenira sa ekipom, te se očekuje da tokom podneva nastavi u istom ritmu.

Još se Brazilac žali na bol koji je osetio posle jednog duela u Šapcu, ali činjenica da se priključio koletivnom radu ohrabruje zaposle u Humskoj uoči prvog susreta sa Tobolom.

Uprkos evidentnom pomaku još nije poznato da li će biti spreman da pomogne ekipi u četvrtak, ali za sada proces oporavka teče u željenom smeru i Partizan ima čemu da se nada pred okršaj sa Kazahstancima u Humskoj 1.

Nije Že za sada ostavio utisak kakav se očekuje, ali imajući u vidu da se kasno priključio timu, rano je donositi zaključke.