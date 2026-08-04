-Naravno da će biti pojačanja. Saša Ilić i Radosav Petrović rade na tome, imamo sreću da su i oni partizanovci, svesni situacije. Uradićemo sve da Partizan izgleda bolje. Saša imenom i prezimenom, onim što je dao Partizanu, zaslužuje da mu damo više kvaliteta u kadru, ali okolnosti zaustavljaju proces pregovora. Isto tako, zabrana povlači sa sobom registraciju igrača za Teleoptik. Ispada da smo mi nesposobni, ali smo platili iznos koji se tražio, nije do nas. Svakako niko od nas ne nosi kući novac koji legne na klupski račun - rekao je Lazović za "Mozzartsport".

Nastavio je u istom ritmu.

-Neozbiljno je imati takvu percepciju. Objašnjavam kakva je situacija po pitanju finansija. Partizan mora da pronađe način da dovede igrače koji su kvalitetni, a licitiranje koji je to novac je neozbiljno. U bliskoj prošlosti je tako Partizan koristio novac i nije bilo dobro po klub. Razumemo navijače, ali isto tako i situacija mora da se razume. Bilo bi pozitivno za mene da kažem kako ćemo uložiti 2.000.000 ili 3.000.000 evra, ali bi bilo neozbiljno. Vrednost igrača Partizana raste. Proces podmlađivanja je započet da bi Partizan došao u situaciju da na tržište plasira svoj proizvod. Dosadašnji dolasci u toku prelaznog roka su takvi da su u pitanju, skoro sve, pozajmice sa opcijom otkupa, da se klub ne bi doveo u situaciju ekstra dugovanja. Zaduživanje bi možda bilo popularno i kupilo bi nama vreme, ali niko iz uprave nije spreman da vrati Partizan gde je bio pre dve ili tri godine.

Na kraju krajeva, niko se ne zaluđuje da crno-beli sede na džakovima para.

-Velikog novca u Partizanu nema, ne zato što neko ne želi da da, nego što velikog novca jednostavno nema. Kada bi došao, sigurno bismo bili spremni da investiramo. Zbog toga smo doveli sportskog direktora, ali to je proces. Imali smo veliki problem u januarskom prelaznom roku, kada je trebalo da ojačamo tim, a onda se dešavalo sve sa čim je javnost upoznata, pa to radimo sad. Pojačanja će biti i radimo na tome danonoćno, pogotovo sportski sektor.