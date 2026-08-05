Tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi "Crveno-bela krv" biće održana u petak 7. avgusta i subotu 8. avgusta od 10 do 18 časova u medija centru na stadionu "Rajko Mitić", pod sloganom "Daj sve od sebe. Doniraj krv!".

Fudbalski klub Crvena zvezda, Sportsko društvo Crvena zvezda i udruženje građana "Delije sever", u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije organizuju 36. put humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi.

"Ova akcija već godinama okuplja navijače, sportiste, simpatizere kluba i sve humane ljude koji svojim gestom žele da pomognu pacijentima kojima je krv neophodna za lečenje", navodi se u klupskoj objavi.

Dodaje se da su tokom letnjih meseci rezerve krvi značajno smanjene zbog povećanih potreba zdravstvenog sistema i manjeg odziva davalaca zbog sezone godišnjih odmora.

"Zato je svaka donacija dragocena i može spasiti nečiji život. Pozivamo sve zdrave građane uzrasta od 18 do 65 godina da se pridruže akciji i pokažu da crveno-bela porodica nije velika samo na tribinama, već i kad je najpotrebnije pomoći drugima'', dodaju iz kluba.