Do sada smo imali priliku da vidimo Nikolu Jokića u pripitom stanju, i to uglavnom kada se radi o proslavi neke titule ili medalje koju bi osvojio sa Srbijom, a sada se o tome ponovo priča u SAD.

Jedan korisnik na Redditu je detaljno pojasnio kako je izgledao njegov blizak susret sa Nagetsima i kako je zbog sina koji obožava Džamala Mareja video i Jokića u nesvakidašnjem izdanju.

Naravno, sve ovo bi trebalo uzeti sa rezervom jer nije ponudio nijedan dokaz, ipak, priča je "eksplodirala" na internetu i sada je svi komentarišu.

-Upoznali smo većinu ekipe Denver Nagetsa iz 2025. dok su bili u Oklahoma Sitiju. Odseli su u istom hotelu kao i mi, pa smo se malo zadržavali u predvorju i čekali da prođu nestvarno visoki ljudi, kako bismo znali da su to oni - poručio je on.

Onda kreće zaplet. Jedna fotografija je donela mnogo više od obične priče sa preokretom oko Jokića na kraju.

-Moj sin je veliki fan Džamala Mareja i bio je naročito ljubazan i strpljiv prema nama. Očigledno je bio zauzet i išao je negde, ali je zastao dovoljno dugo da proceni kada će se vraćati kroz predvorje i obećao da će se slikati s nama ako budemo tu. Održao je obećanje, fotografije su napravljene, a sin je plakao od sreće.

(Jokić je odbio fotografisanje. Bio je mrtav pijan i rekao: „Ja to ne radim“, dok je pokušavao da izađe iz predvorja i umalo se zakucao u prozor misleći da su to automatska staklena vrata.)", ispričao je jedan korisnik.