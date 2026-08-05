Fudbaler Partizana Nikola Simić rekao je danas pred prvi meč protiv Tobola u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija da ako njegova ekipa odigra svoju igru može da se nada najboljem.

Partizan dočekuje kazahstanski klub sutra od 21 čas.

"Ulazimo u meč sa malo manje samopouzdanja posle poraza od IMT-a, ali sa dosta poštovanja prema protivniku. Ako budemo odigrali svoju igru, nadamo se najboljem", rekao je Simić na konferenciji za novinare.

Na početku sezone stekao se uticaj da je defanzivna linija poprilično ranjiva.

"Odbrana se sastoji od cele ekipe, počinje od napada, ali je istina da lako primamo golove, skoro svaku utakmicu. Nadamo se da ćemo treninzima i mečevima to svesti na minimum. Nisam ja taj koji će davati mišljenje o igri, a o sebi ne mogu imati preveliko pozitivno mišljenje jer smo jednu izgubili, a jednu odigrali nerešeno. Nisam zadovoljan, ali mislim da će biti bolje i ekipno i ja kao igrač.

Atmosfera je veoma pozitivna u svlačionici, svi se spremamo za meč, zaboravili smo IMT", zaključio je Simić.