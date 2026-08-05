O Brazilcu je govorio i Predrag Mijatović.

-U ovom trenutku leta, kada je do isteka ugovora ostala još jedna godina, cela ova situacija mi govori da Vinisijus baš i nije previše zainteresovan za produžetak ugovora - rekao je za Cadena SER Mijatović, koji dobro poznaje pozadinu ovakvih pregovora, s obzirom na to da je svojevremeno obavljao i funkciju sportskog direktora.

-Kada se dođe do ove faze, čini mi se da pre razmišlja o drugim ponudama i razmatra ih. O Vinisijusu priča mnogo ljudi. Koliko se vidi, Arsenal je veoma zainteresovan da ga dovede i imaju ideju da potpuno otvori kasu i uradi sve što je potrebno kako bi ga angažovao.

Ipak, pred pretnjom Vinisijusovog skorog odlaska, Mijatović je uputio i svojevrsno upozorenje Brazilcu.

-Real Madrid mora da sačuva svoju veličinu i Vinisijus mora da shvati da je u Realu. Bilo je mnogo igrača koji su otišli, među kojima sam i ja, pomalo ljuti, a onda se desi da, gde god da odeš, već drugog dana kada stigneš u sportski centar koji nije Valdebebas, kada zaigraš na stadionu koji nije Bernabeu, počneš da govoriš: ’Bože moj, koliko sam pogrešio… - rekao je bivši fudbaler, navodeći i sopstveni slučaj kao primer.

U Madridu zato s razlogom raste nervoza. Real je već napravio ustupak povećanjem ponude, ali razlika između onoga što klub nudi i onoga što Vinisijus traži i dalje je ogromna. A kada se na sve to dodaju Arsenalov interes, ambicije Mikela Artete i upozorenja Peđe Mijatovića, priča više ne izgleda kao obična saga oko novog ugovora