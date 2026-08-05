Nijedna tema u istoriji bodibildinga nije izazivala toliko kontroverzi, polemika i različitih mišljenja kao upotreba anaboličkih steroida. Za jedne tabu, za druge neizbežan deo vrhunskog sporta. Steroidi su decenijama prisutni u bodibildingu, ali iza pojednostavljenih priča krije se mnogo složenija stvarnost.

U osmoj epizodi serijala „Gvožđe i slava“ o medicinskim, psihološkim i sportskim aspektima ove teme govore dr Nikola Čikiriz, načelnik Odeljenja za fiziologiju napora i dijetetiku na VMA, svetska šampionka Ana-Marija Žujović, evropski prvak i vicešampion sveta Goran Ilić, vicešampionka sveta Valentina Strugarević, Nenad Vučković, Rajko Sekulić, Zoran Jovanović, predsednik Antidoping komisije BBSS i Vladica Jovanović, svetski šampion i trener.

Šta je mit, a šta činjenica? Gde se završava želja za napretkom, a počinje rizik? Koliko je visoka cena vrhunskih rezultata? Kakvu ulogu imaju medicina, edukacija i antidoping kontrola? I gde se nalazi granica između sportske ambicije i ugrožavanja zdravlja? Odgovore na ova pitanja saznaćete u osmoj epizodi „Više od igle: Krv, znoj i steroidi“.