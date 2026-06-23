Šezdesete i sedamdesete godine prošlog veka ostale su upamćene kao zlatno doba bodibildinga. Na plažama južne Kalifornije nastajala je kultura koja će zauvek promeniti ovaj sport. Venice Beach prestonica bodibildinga, Gold’s Gym mesto okupljanja najboljih na svetu, a imena poput Arnolda Švarcenegera prerastala su granice sporta i postajala deo globalne popularne kulture.

O duhu zlatne ere govore Nenad Vučković, počasni predsednik Balkanske bodibilding i fitnes federacije, Zoran Jovanović, bodibilder i predsednik Antidoping komisije BBSS, Dragoljub Šterović, svedok vremena kada je fizička kultura doživljavala procvat, kao i legende domaćeg bodibildinga Danko Radovanović i Negovan Jovanović Gane.

„Zlatna era: Kad su statue hodale plažom“ donosi priču o vremenu kada bodibilding nije bio samo sport, već način života, bratstvo i san generacije koja je verovala da se granice ljudskog tela mogu neprestano pomerati. Kako je nastala Mr. Olympia i da li su šampioni tog vremena zaista predstavljali savršen spoj snage, estetike i harizme?