Mnogo pre superheroja sa specijalnim efektima, bioskopskim platnima vladali su ljudi čija su tela izgledala kao antičke skulpture. Od Herkula i Samsona do Stiva Rivsa, Arnolda Švarcenegera i Silvestera Stalonea, bodibilderi su postali prve akcione zvezde modernog doba.

O ovoj jedinstvenoj vezi sporta i filma govore Saša Lampaš, višestruki prvak države i Balkana u bodibildingu i glumac, Zoran Jovanović, bodibilder i predsednik Antidoping komisije BBSS, Negovan Jovanović Gane, višestruki šampion države i Balkana, kao i Goran Ilić, prvak Evrope i vicešampion sveta u bodibildingu.

„Bodibilding na filmu: Prvi akcioni heroji“ donosi priču o vremenu kada su se sport i film spojili u jednu od najuticajnijih kulturnih pojava 20. veka, stvarajući heroje koji su inspirisali generacije širom sveta