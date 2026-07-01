Fudbalska reprezentacija Francuske ostavila je najjači utisak od početka Svetskog prvenstva. Lako pobeđuje sve rivale redom, a poslednja je "stradala" Švedska (3:0).

Deluje da je sve kao pod koanc u redovima "trikolora", ali jedan igrač je nezadovoljan. Radi se o fudbaleru Mančester sitija Rajanu Šerkiju.

Ofanzivac čija minutaža "trpi" na ovom turniru i to zbog opasne konkurencije pokazao je znake nezadovoljstva nakon što je Francuska izbacila Švedsku.

To se najbolje vidi na snimcima posle meča kada su svi fudbaleri Francuske pevali i slavili, dok je Rajan Šerki bio tužan. Nije hteo ni da se rukuje sa selektorom Didijeom Dešanom.

Više puta je Dešan pokušao da ga urazumi, da mu objasni zašto ne igra toliko koliko bi želeo, ali nije bilo pomoći, tako da je postao "teg" reprezentacije i to lako može da postane veliki problem.

Franucska se u osmini finala sastaje sa Paragvajom.