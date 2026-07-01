Legendarni Kolina iskreno je govorio o detaljima.

-Kako bi se pojačao tempo meča, sudijama je preporučeno da ne sankcionišu uobičajene kontakte u fudbalu i da zatim obrate posebnu pažnju na određene situacije koje mogu da nastanu kao deo taktike pojedinih timova. Jedan od primera je kada napadači pokušavaju da spreče defanzivce da se kreću. Iako samo zauzimanje pozicije samo po sebi nije prekršaj, ukoliko napadač nije zainteresovan za loptu i namerno se pomeri, makar i minimalno, sa jasnom namerom da omete kretanje protivnika i spreči ga da se brani, sudije, a po potrebi i VAR, treba pažljivo da analiziraju situaciju i reaguju - rekao je Kolina.

Na ovaj način praktično je potvrdio da je sudija Džalal Majed postupio po preporuci i da nema dilemu da je gol Nemačke bio neragularan, iako smo videli "sto ovakvih" koje je Arsenal dao prošle sezone.

-To se posebno odnosi na slučajeve kada je cilj takve taktike da se protivničkom golmanu onemogući da brani gol. Treneri i igrači su unapred obavešteni o ovim smernicama, tako da ne bi trebalo da budu iznenađeni kada sudije budu dosuđivale prekršaje u ovakvim situacijama - rekao je Kolina.