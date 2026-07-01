Košarkaš Makabija iz Tel Aviva O'Šej Briset neće pojačati Partizan, pošto je produžio ugovor sa tim klubom na još dve sezone.

- Kada pronađete mesto koje osećate kao dom, želite tu i da ostanete. Upravo se tako osećam u Makabiju. Osvajanje duple krune ove sezone bilo je neverovatno iskustvo i zahvalan sam na poverenju koje su mi ukazali klub i navijači - naveo je Briset u saopštenju koje je objavio klub.

Briset je prošle sezone prosečno beležio 8,7 poena i 5,1 skok na 36 utakmica Evrolige, a njegova uloga je rasla kako je sezona odmicala. U poslednjih devet nastupa beležio je 11,4 poena i 6,9 skokova uz prosečan indeks korisnosti 15.



Njegov učinak u izraelskom prvenstvu je bio još bolji, pošto je beležio 10,1 poen uz 38,8 odsto šuta za tri poena i šest skokova u regularnom delu sezone, kao i 12 poena i 7,1 skok u plej-ofu, uključujući 16 poena i 9,3 skoka po utakmici u izraelskom finalu protiv Hapoela iz Tel Aviva.

Kanadski košarkaš je u Makabi doneo šest sezona NBA iskustva. Briset je debitovao u Torontu 2019. godine, a potom je igrao za Indijanu, Boston i Filadelfiju.

Briset je pomogao Bostonu da osvoji NBA šampionat 2024. godine. Nastupio je u 10 utakmica plej-ofa, uključujući tri u NBA finalu protiv Dalas Maveriksa.

