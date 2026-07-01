Legendarni Artur Dimitrijev ostaće upisan zlatnim slovima kao jedini klizač koji se popeo na krov sveta sa dve različite partnerke.

- Sa dubokom tugom obaveštavamo javnost o smrti dvostrukog olimpijskog šampiona, dvostrukog svetskog prvaka i trostrukog evropskog šampiona u umetničkom klizanju u konkurenciji sportskih parova, Artura Valerijeviča Dmitrijeva - saopštila je Ruska federacija umetničkog klizanja.

Detalje o poslednjim danima slavnog klizača medijima je otkrila njegova nekadašnja trenerka Tamara Moskvina. Ona je za "RT" izjavila da je Dmitrijev prošlog utorka, 23. juna, doživeo srčani udar tokom trening kampa u Orjolu.

Iako je hitno transportovan za Moskvu, gde je podvrgnut operativnom zahvatu i potom uveden u indukovanu komu, njegovo srce nažalost nije izdržalo.

Dimitrijev je do prvog najsjajnijeg odličja stigao je na Zimskim olimpijskim igrama u Albervilu 1992. godine, nastupajući u paru sa Natalijom Miškutenok. Isti tandem je dve godine kasnije u Lilehameru osvojio srebrnu medalju.

Nakon toga, on pravi najvažniji korak u karijeri i stupa na led sa Oksanom Kazakovom. Novi dubl pokorio je planetu 1998. godine na Igrama u Naganu, čime je Artur postao rekorder i jedini muškarac u istoriji ovog sporta sa olimpijskim zlatima osvojenim sa dve različite klizačice.



