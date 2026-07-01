Splitski Hajduk uključio se u trku za dovođenje Džefersona Marinja dos Santosa, javlja Felipe Silva iz brazilskog ESPN-a.

Glavni konkurent splitskog kluba u ovom poslu je beogradski Partizan, za koji se danima izveštava da je blizu dogovora sa napadačem Gectepea.

Iako je izgledalo da je Že već na ivici prelaska u Beograd, isti izvor navodi da turski klub sada razmatra ponude i Hajduka i Partizana.

Reč je o napadaču visokom 185 centimetara koji je prošle sezone odigrao 16 utakmica u turskom prvenstvu, postigavši dva gola uz jednu asistenciju.