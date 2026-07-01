On je na Instagramu naveo da preuzima odgovornost za rezultatski neuspeh, kao i da mu je žao što napušta klupu Holandije.



- Svi smo delili san da ispišemo istoriju na ovom Svetskom prvenstvu, ali nismo uspeli. Niko time nije više razočaran od mene. Boli me što se moje vreme u reprezentaciji završava na ovakav način. Fudbal je bio moj život, ali zdravlje je neprocenjivo. Kada se neko koga volite svim srcem bori u teškoj bici, vaša perspektiva se menja. Uprkos sopstvenoj bolesti, moja supruga Bartina me je svakodnevno podržavala i ohrabrivala da izguram posao do kraja - napisao je Kuman.



Holandija je u utorak u Montereju posle penala poražena od Maroka u šesnaestini finala SP U SAD, Meksiku i Kanadi.

Kuman je od 2023. godine vodio Holandiju u svom drugom mandatu, prethodno je bio selektor od 2018. do 2020. godine.