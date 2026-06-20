Fudbaleri Holandije deklasirali su Švedsku sa 5:1 u drugom kolu grupe E na Svetskom prvenstvu i tako stigli do prve pobede u takmičenju.

Izabranici Ronalda Kumana su odigrali izvanredan meč i ispisali istoriju na Mundijalu.

Naime, Holandija je postavila dva rekorda. Ovo je bila njihova 14. uzastopna utakmica bez poraza, niz koji je počeo u prvom kolu na Mundijalu 2014. godine trijumfom nad Španijom od 5:1. "Narandžasti" su od tada zabeležili 10 pobeda i četiri remija, uključujući i dva remija protiv Argentine u polufinalu 2014. i četvrtfinalu 2022. godine. Oba puta su bili lošiji u izvođenju penala.

Poslednji poraz je Holandija doživela u finalu Mundijala 2010. godine u Južnoj Africi, kada je Španija slavila sa 1:0 posle produžetaka. Rekord je prethodno držao Peleov Brazil, koji je imao 13 utakmica bez poraza između 1958. i 1966. godine. Brazilci su tokom tog perioda pobedili u 11 utakmica i remizirali dva puta.

To je takođe bila njihova 18. uzastopna utakmica grupne faze bez poraza. Niz je počeo u trećem kolu Svetskog prvenstva 1994. godine pobedom nad Marokom od 2:1, a njihov poslednji poraz na tom turniru bio je protiv Belgije (1:0).

Za kraj, Holandija je postala prva ekipa koja je postigla preko 100 golova na Mundijalima, a da nema osvojen trofej. Ako ovako nastave, možda se to promeni ovog leta.