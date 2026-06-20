Fudbaleri Holandije pobedili su Švedsku rezultatom 5:1 u drugom kolu Grupe F na Mundijalu.

Bio je ovo okršaj narandžasto-žutih fudbalera, ali i navijača na stadionu "Enerdži" u Hjustonu. Razloga za slavlje imali su ljibitelji naradžastih boja.

Holandija je od starta pokazala da posle remija u prvom meču sa Japanom, želi da popravi utisak u drugoj i ostvari trijumf. Ređale su se prilike za "oranje" od starta utakmice. A već u šestom minutu Kodi Gakpo je asistirao za Brobija, koji je doneo "lalama" prednost.

Nedugo zatim, igrao se 17. minut, a ponovo je na scenu stupio Brajan Brobi. Damfris je centrirao ka špicu Sanderlenda, a ovaj postigao gol za 2:0.

Nešto bolje zaigrala je Švedska u drugom delu prvog poluvremena, konačno su se trgli "vikinzi", ali ipak nisu uspeli da ugroze gol narandžastih. Drugo poluvreme donelo je pravu goleadu. Holanđani su nastavili tamo gde su stali u prvom delu.

Sjajni Kodi Gakpo je najpre u 47. pa onda u 54. minutu doneo Holanđanima prednost od čak 4:0! I kada su svi mislili da Švedskoj preti nezapamćeni debakl, desilo se ono što je malo ko očekivao - Skandinavci su konačno došli do gola.

Elanga je pogodio iz kontre. Pukla je odbrana Holandije, Elanga je protrčao i uspeo da smesti loptu iza golmana Verbrugena.

Zaigrali su Šveđani ofanzivno, pokušali da dođu do drugog pogotka, ipak nisu uspeli. A definitivnu tačku na kraj utakmice stavio je Samervil u 89. minutu za ubedljivu pobedu Holandije, koji su izbili na prvo mesto Grupe F sa četiri osvojena boda iz dva meča, dok je Švedska ostala na tri boda.

Drugi meč igraju Japan i Tunis u noći ka nedelji od 06.00 časova ujutru.

Meč pratite uživo putem našeg portala:

HOLANDIJA - ŠVEDSKA (5:1)

Stadion: "Enerdži" (72.000)

Holandija: Verbrugen - Van Dajk, Van Heke, Van de Ven, Damfris - Gravenberš, Rajnders, De Jong - Gakpo, Malen, Brobi

Švedska: Nordfeldt - Lagerbilke, Lindelef, Hijen, Gudmunson, Bernhardson - Nigren, Karlstrom, Ajari - Isak, Đokereš

Sudija: Majkl Oliver (Engleska)

Drugo poluvreme:

89. minut - Goool! Holandija stavlja tačku na ovaj meč! Samervil je pogodio! (5:1)

84. minut - Nova prilika za Švedsku, ređaju se prilike za Skandinavce, ali drugog gola nema pa nema...

77. minut - Napadaju Šveđani iz sve snage, pokušavaju da dodatno smanje prednost "lala", ali im ne ide...

68. minut - Usledila je nova pauza za osveženje, a to je izazvalo salvu zvižduka na stadionu

59. minut - Konačno gool za Švedsku! Pogodak Elange iz kontre, odbrana Holandije je pukla, protrčao je Elanga i uspeo da smesti loptu iza golmana Verbrugena (4:1)

54. minut - Goool! Ponovo Gakpo! Potpuna dominacija Holandije koja gazi ka pobedi! (4:0)

47. minut - Goool! Kodi Gakpo je strelac! Bez milosti na ovoj utakmici fudbaleri Holandije! (3:0)

46. minut - Počeo je drugi period igre!

Prvo poluvreme:

45. minut - Poradovali su se Šveđani na stadionu "Enerdži", Šveđani su postigli gol, ali, dosuđen je ofsajd!

40. minut - Strašan udarac Malena! Šveđani su izgubili loptu, Malen je sam pokušao, šutirao je iskosa, pa je lopta otišla pored stative

29. minut - Au šta je uradio Jasin Ajari....Odličnu akciju su imali Šveđani preko Isaka koji je uposlio Đokereša. Špic Arsenala je centrirao ka igraču Brajtona, a on je bio između šuta i prijema. Na kraju je lošu odluku doneo i lopta je otišla u aut...

27. minut - Možda i nešto najbolje od Šveđana do sada. Aut koji je izveden sa desne strane je sleteo na nogu Karlstroma, ali je pogodio samo Lindelofa

25. minut - Šveđani ne mogu ništa da urade u ovim trenucima

17. minut - Goool! Holandija vodi sa 2:0! Sjajno igraju "lale", Brajan Brobi dominira u napadu, Damfris je centrirao ka špicu Sanderlenda, a Brobi je postigao gol! (2:0)

6. minut - Goool! Kodi Gakpo je asistirao, a Brobi je strelac! "Lale" vode u Hjustonu! (1:0)

2.minut - Već na startu prilika za Holanđane, Rajnders je ušetao u kazneni prostor Šveđana, ipak ništa...

1.minut - Počela je utakmica!

18.25 - Holandija deli drugo mesto sa Japanom nakon podele bodova ove dve selekcije u međusobnom okršaju

18.20 - Nakon prve runde, Švedska je lider grupe zahvaljujući ubedljivoj pobedi protiv Tunisa.

18.15 - U grupi su još i Japan i Tunis, koji svoj međusobni duel igraju u subotu od 6 časova u Montereju.

18.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču drugog kola Grupe F na Mundijalu. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Hjustona.