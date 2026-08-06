Denver Nagetsi nastavili su da menjaju sastav pred novu NBA sezonu, a ekipu je napustio bek Džejlen Pikеt. Amerikanac više neće nositi dres tima iz Kolorada, nakon što franšiza nije aktivirala opciju iz njegovog ugovora za narednu sezonu.

Pikеt je u Denver stigao kao 32. pik na NBA draftu 2023. godine, nakon što su Nagetsi putem trejda obezbedili njegova prava. Tokom tri godine u ekipi uglavnom je imao ulogu rezerviste, pokušavajući da se izbori za veću minutažu u konkurenciji bekova.

U prethodnoj sezoni dobio je nešto veću priliku, odigrao 50 utakmica, od čega je 18 puta bio starter, uz prosečan učinak od 5,2 poena, 2,3 skoka i 2,3 asistencije po meču. Ipak, čelnici Denvera odlučili su da ne zadrže mladog organizatora igre, koji je potom postao slobodan igrač.

Njegov odlazak predstavlja još jednu promenu u rotaciji oko Nikole Jokića. Nagetsi će morati da pronađu nova rešenja na bekovskim pozicijama, dok će Pikеt karijeru nastaviti u Los Anđeles Klipersima, gde je dogovorio dvostruki ugovor.

Za Denver je ovo još jedan potez u periodu rekonstrukcije pomoćnog kadra oko najboljeg igrača ekipe, dok klub pokušava da napravi tim sposoban da ponovo napadne sam vrh Zapadne konferencije.