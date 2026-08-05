Srpski napadač Petar Ratkov nastavio je sa fantastičnim partijama u pripremnom periodu i sa dva pogotka predvodio Lacio do ubedljive pobede nad Ostijamareom – 4:0.

Ratkov je time potvrdio sjajnu formu i dokazao da bi mogao da bude izuzetno važan deo ekipe Đenara Gatuza, pošto je na ukupno četiri pripremna meča postigao čak šest golova.

Pored srpskog centarfora, mrežu je u samoj završnici dva puta zatresao i Matija Zakanji, koji se tako iskupio za promašeni jedanaesterac kada je pogodio prečku. U startnoj postavi Rimljana iznenađujuće se našao Alesio Romanjoli, čiji je transfer u katarski Al-Sad po svemu sudeći definitivno propao.