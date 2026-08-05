Iako je u Humskoj tinjala nada da bi bar jedno novo lice moglo da pojača konkurenciju pred okršaje sa Tobolom, stručni štab na čelu sa Sašom Ilićem neće moći da računa na iste u sutrašnjem duelu u Humskoj, piše Telegraf.

Dolasci Nikole Čumića iz Rubina i Igora Miladinovića iz Sent Etjena od starta su bili na dugačkom štapu jer su pregovori još uvek u toku, ali najveći udarac za crno-bele predstavlja izostanak Idrise Babe. Vezista Almerije bio je praktično viđen u dresu Partizana – uslovi sa igračem, agentima i španskim klubom su u potpunosti utanačeni, a reprezentativac Gane je čak stigao u Beograd na lekarske preglede. Međutim, administracija je otkazala poslušnost u najgorem mogućem trenutku.

Krivac za birokratski zastoj jeste nedovršena papirologija pred Evropskom kućom fudbala. Iako je Partizan regulisao hitna dugovanja kako bi dobio zeleno svetlo za registraciju pojačanja, sve je zakomplikovao nekadašnji savetnik kluba, brazilski agent Siprijani.

Uprkos tome što mu je novac uplaćen na račun, Brazilac još uvek nije poslao zvaničnu potvrdu UEFA da su potraživanja izmirena, pa je Baba izvisio za licencu za predstojeći dvomeč.