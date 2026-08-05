Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će u petak na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" u Beogradu početi prodaja ulaznica za mečeve protiv Novog Pazara i Hapoel Ber Ševe.

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu od 20 časova na svom terenu dočekati ekipu Novog Pazara u utakmici četvrtog kola Superlige Srbije.

- Svi zainteresovani zvezdaši koji žele da pruže podršku 'crveno-belima', karte mogu obezbediti već danas onlajn putem, dok će na blagajnama stadiona 'Rajko Mitić' biti dostupne u petak od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 12 sati, pa sve do početka utakmice. Takođe, u petak i subotu u prodaji na blagajnama biće i karte za revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela iz Ber Ševe - navodi se na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

Cena ulaznice za severnu tribinu za meč sa Novim Pazarom iznosi 400 dinara. Istok košta 500 dinara, zapad 700, a tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara.

Fudbaleri Crvene zvezde će u utorak, 11. avgusta od 20 sati na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Hapoel Ber Ševu u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za LŠ.

Cena karte za severnu tribinu za meč sa Hapoelom iznosi 800 dinara. Istok košta 1.200 dinara, zapad 1.500 dinara, a tribina "Siniša Mihajlović" - 2.800 dinara.