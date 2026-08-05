Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoel Ber Ševe sa 0:1 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

To je bio povod da izraelski "Sport5" pozove Bibarsa Natha, nekadašnjeg kapitena Partizana i reprezentativca Izraela da prokomentariše duel dva tima.

- Nisam iznenađen ishodom, iako je Zvezda na papiru kvalitetnija, posebno kada se uzme u obzir da je Ber Ševa ostala bez verovatno ključnog igrača u napadu. Ipak, Hapoel je izuzetno čvrsta ekipa sa odličnim trenerom na klupi. Taktički su sjajno skockani, a to je presudno protiv tima poput Zvezde koji se pretežno oslanja na individualne poteze pojedinaca. Rezultat me uopšte nije iznenadio, a Ber Ševa je mogla i ubedljivije da slavi da nije ostala sa igračem manje na terenu - poručio je Natho.

Veruje Bibars da će uslediti veliki potresi u Ljutice Bogdana ako se ne nadoknadi minus iz Sombathelja.

- Pritisak u revanšu je u potpunosti na Zvezdi. Prolaz dalje za njih je obaveza, a ispadanje bi predstavljalo nezapamćen neuspeh. Sastavili su tim za Ligu šampiona i uložili novac koji do sada nije viđen u srpskom fudbalu, kupivši praktično sve što je bilo slobodno na tržištu. Ako pokleknu već u ovoj rundi protiv tima koji za njih nema zvučno evropsko ime, doći će do ozbiljnog potresa u klubu.