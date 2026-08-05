Bliži se start sezona i u Ligama petice, a Dušan Vlahović i dalje nema klub, a ne deluje da će se uskoro rešiti njegova situacija.

Juventus mu je i definitivno zatvorio vrata, pa od njegovog povratka neće biti ništa. Tome u prilog ide i saznanje novinara Đanluke Di Marcija koji tvrdi da je "stara dama" blizu dovođenja Džošue Zirkzea čime bi kompletirali napadačku liniju.

U igru su pozajmica bez i pozajmica sa otkupom, ostaje samo da se Mančester junajted i Juventus usaglase oko toga.