Figo, koji je svojevremeno trebalo da bude Infantinov protivkandidat na izborima za predsednika FIFA 2016. godine, ali je kasnije odustao od kandidature, smatra da je aktuelni predsednik izgubio kredibilitet i da više ne može da vodi organizaciju.

U svojoj kolumni je Portugalac naveo da je jedino rešenje odlazak Infantina sa čelne funkcije.

-Mogao bih da napišem 10.000 reči o problemima u FIFA. Ali rešenje može da se sažme u samo tri: Infantino mora da ode - napisao je Figo.

Bivši as Real Madrida i Barselone istakao je da ga je, kako navodi, poslednje dešavanje u FIFA posebno razočaralo.

-Volim fudbal celog života. Bio sam profesionalni igrač 20 godina. I verujte mi, tokom karijere sam upoznao razne mutne tipove - naveo je Figo.

Dodao je da smatra da su određeni potezi aktuelnog rukovodstva FIFA usmereni ka ličnim interesima.

-Ali ono što je isplivalo na površinu u poslednjih deset dana predstavlja najniže, najpodmuklije i najkukavičkije ponašanje vođeno ličnim interesima koje sam ikada video - poručio je Portugalac.

Figo je u nastavku kolumne optužio Infantina da je narušio ugled funkcije predsednika FIFA i uporedio aktuelnu situaciju sa ranijim kontroverznim projektima u fudbalu.

-Predsednik FIFA je ‘podmuklo’ i ‘kukavički’ planirao da Svetsko prvenstvo proda privatnim investitorima. Ovaj plan je, baš kao i projekat Superlige pre njega, razbijen zahvaljujući medijima - naveo je.

Portugalac je zaključio da je vreme za promenu na vrhu svetske kuće fudbala.

-Infantino je ponizio funkciju predsednika FIFA, iako je obećavao da će joj vratiti ugled. Lagao je, obmanjivao ljude i pokušao da napuni sopstvene džepove na račun igre kojoj bi trebalo da služi - napisao je Figo.

-Prekasno je da sačuva svoje dostojanstvo. Ali nije prekasno da se sačuva fudbal. Mora da ode. Odmah - zaključio je legendarni Portugalac.