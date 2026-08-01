Reprezentativcu Srbije Dušanu Vlahoviću poslednjeg dana juna istekao je ugovor sa Juventusom, najozbiljniji kandidat da ga dovede u poslednje vreme bio je Bešiktaš, ali do dogovora nije došlo.

Pominjao se i Napoli, a onda je odjeknula bomba koju su objavili pojedini španski mediji – za njegove usluge zainteresovan je niko drugi do novi-stari trener Reala Žoze Murinjo!

Trofejni stručnjak stavio je na spisak željenih pojačanja srpskog napadača, pre svega jer mu je potrebna snažna „devetka”, koju trenutno nema u timu.

Bez obzira što je Real objavio da ima rekordan profit od preko milijardu evra, svakako je za Kraljevski klub dobra vest što za eventualni transfer Vlahovića ne bi morao da plati ni cent, pa ostaje samo da se dogovore u vezi detalja ugovora.

Španski mediji prenose dalje da Vlahović traži godišnju platu od osam miliona evra (u poslednjoj sezoni u Juventusu zaradio je 12 miliona evra), plus bonus za potpis, što ne bi trebao da bude problem, s obzirom na to da je osam miliona prosečna zarada prvotimca Reala.