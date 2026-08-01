Matej Strika je dobio šansu na meču protiv Larna. Bio je to debi mladog fudbalera u dresu Crvene zvezde u evropskim takmičenjima i ostavio je veoma dobar utisak.

Momak rođen 2009. godine je postao jedan od najmlađih fudbalera koji su ikada obukli crveno-beli dres na međunarodnoj utakmici, a čelnici kluba iz Ljutice Bogdana imaju plan za njega.

Kako saznaje Meridian sport, Strika će i naredne sezone biti dvojno registrovan za Grafičar. To znači da će Milan Stegnjaić, uz Sava Radanovića i Dimtrija Šarića koji su već trenirali sa seniorima Grafičara, moći da računa i na supertalentovanog Striku, baš kao i prošlog proleća.

Dakle, talentovani fudbaler će nastaviti da skuplja minute u seniorskom timu, a igraće i za Zvezdinu filijalu kada nije u planovima Dejana Stankovića.

Uz to, Zvezda ima još dva upražnjena mesta za dvojne registracije. Na "Marakani" vagaju oko toga ko će ih zauzeti. Prošle sezone su to uz pomenutog Striku i Radanovića bili Stefan Gudelj, Adem Avdić i Luka Zarić.

Podsetimo, Zvezdu naredne nedelje očekuje gostovanje Hapoel Ber Ševi u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.