Predsednik FIFA Đani Infantino bio je prinuđen da odustane od plana za prodaju udela u Svetskom prvenstvu nakon velikog protivljenja širom sveta.

- Nakon što smo pažljivo saslušali sva mišljenja, postalo je jasno da je projekat izazvao podele koje, bez obzira na nivo podrške, više nisu u interesu prvobitno postavljenog cilja. Naša svrha je oduvek bila, i uvek će biti, da ujedinjujemo i unapređujemo. Kao rezultat toga, ovaj predlog neće biti realizovan - poručio je Infantino u izjavi za Sky News.

On je dodao da želi da u narednim danima i nedeljama ponovo okupi sve zainteresovane strane, sa ciljem da se fudbal dalje razvija širom sveta, posebno u zemljama kojima je pomoć najpotrebnija.

FIFA je u utorak potvrdila da je Infantino želeo da pokrene novu kompaniju vrednu oko 20 miliona dolara i proda više od 20 odsto udela u novoj FIFA Forward Enterprise, čime bi se prikupilo oko 4.2 miliona dolara.