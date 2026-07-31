Dileme više nema - Silvester Džasper je napustio Železničar i karijeru nastavlja u Belgiji. Sjajni napadač je novi član Standarda iz Liježa, a klub iz Pančev će zaraditi 1,5 miliona evra na ime obeštećenja.

Džasper nije bio u timu Železničara za revanš sa Bragom, a posle meča je trener Radomir Koković istakao da je on blizu odlaska, što je sada dobilo i zvaničnu potvrdu.

Pančevci će dobiti fiksno milion i po evra, a na to potencijalno dolaze i bonusi u slučaju dobrih partija ovog fudbalera u dresu belgijskog kluba.

Ono što je još dobro jeste što je Standard pristao na želju glavnog čoveka Železničara, Bojana Šaranova, na to da klub iz Srbije ima i procenat od naredne prodaje Džaspera, odnosno od profita ukoliko on bude postojao.

Pored Standarda je želju da dovede Džaspera pokazala i Vojvodina, a u Belgiji je interesovanje imao i Zulte Varegem. Prvobitno su iz Liježa poslali ponudu od 1,2 miliona, ali ona nije prihvaćena od strane čelnika iz Pančeva, međutim, pojačana jeste i on je sada na putu za tamošnju Pro Ligu.