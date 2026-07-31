Činilo se kao da će Koper rutinski odraditi sve pred svojim navijačima, imali su i penal u 25. minutu, ali je Rimac bio neprecizan. Samo 10 minuta kasnije je stigla i kazna u vidu gola, kada je gol postigao Nolso i tako je doveo klub sa Farskih Ostrva u vođstvo.

Otišlo se na poluvreme, a posle 25 minuta u drugom je heroj Runavika postao i Marijus Lind. Ovaj fudbaler koji nema ruku je postigao pogodak u 70. minutu, čime je svom klubu doneo bar produžetke u tom momentu.

Potom je u produžecima Endiaje dao gol s penala za Koper, ali je Przibilski doneo penale u 122. minutu.

U penalima su i jedna i druga ekipa počeli promašajima, a u šestoj seriji je Damjanović bio taj koji je promašio penal za Slovence, koji su ispali.

Postao je Lind velika inspiracija mladim igračima. Njegova pojava u kvalifikacijama za UEFA takmičenja privukla je veliku medijsku pažnju širom Evrope, čime je postao simbol da fizički nedostatak ne mora biti prepreka za bavljenje vrhunskim sportom.

- Razumem zašto je ljudima moja priča zanimljiva i drago mi je ako neki dečak ili devojčica sa sličnim izazovom vidi mene i pomisli "i ja ovo mogu". Ali na terenu, ja ne želim da budem "fudbaler sa jednom rukom". Želim da me navijači i trener ocenjuju samo po tome da li sam dao gol, da li sam bio brz i da li sam pomogao ekipi da pobedi - objasnio je Marijus Lind.

- Odrastao sam tako da nikada nisam razmišljao o tome da mi nešto fali. Za mene je to bilo potpuno prirodno stanje od rođenja. Roditelji me nikada nisu tretirali drugačije niti su mi dozvoljavali da tražim izgovore. Ako su druga deca mogla nešto da urade, morao sam i ja da nađem način da to uradim - rekao je Marijus Lind u jednom intervjuu i dodao:

- Defanzivci uvek pokušavaju da iskoriste fizikalije protiv napadača, i to je sasvim u redu — to je fudbal. Znam da u duelu ne mogu da se "poguram" desnom rukom na isti način kao drugi, pa sam morao da razvijem drugačiju ravnotežu, bolji tajming i brže kretanje tela. Naučio sam kako da koristim svoje telo tako da protivnik ne može lako da me izbaci iz ravnoteže.