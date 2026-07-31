Filip Petrušev je u sezoni 2024/25 pružao najbolje partije u karijeri. Srpski košarkaš se na početku te takmičarske godine vratio u Crvenu zvezdu koja je igrala sjajno sve do osvajanja Kupa Radivoja Koraća, a onda se desio neshvatljiv pad.

Imali su crveno-beli sjajnu situaciju u Evroligi. Navijači su verovali da je konačno došao trenutak da se ekipa domogne plej-ofa, ali je sve krenulo nizbdo.

Petrušev kaže da mu je to jedno od najvećih razočarenja u karijeri, pored poraza u polufinalu Olimpijskih igara od Amerikanaca.

- Izuzev Olimpijskih igara, najveći žal u karijeri mi je ta sezona u Zvezdi. Pre Kupa bili smo u samom vrhu… Ni danas ne znam šta se dogodilo. Kao da posle toga više ništa nije bilo isto. Imali smo pauzu od sedam dana i kada smo se vratili, jednostavno više nismo izgledali isto. Gubili smo utakmice koje smo morali da dobijemo. Osetili smo pritisak imperativa pobede i to se videlo na terenu. Kasnije smo uhvatili ritam, ali su rivali bili izuzetno zahtevni. Bilo je svega, ali na kraju možemo da krivimo samo sebe. Povreda Bolomboja promenila je sve. On je saigrač kakvog svaki tim poželi. Na svakom nivou pravi ogromnu razliku u odbrani. Uveren sam da bismo igrali plej-of Evrolige da je ostao zdrav - rekao je Petrušev za "Meridian TV".

Ekipa nije izdržala intenzitet i gust raspored.

- Ne računajući mene, bili smo najstarija ekipa u Evroligi, što se na kraju videlo i u ABA ligi i u KLS-u. Ostali smo bez energije i snage, posebno posle nesrećnog završetka evroligaške sezone. Fizički više nismo bili na potrebnom nivou i jednostavno nismo mogli više. Možda smo na kraju izvukli maksimum iz te ekipe, što se vidi i sada, kada je uz kvalitetniji roster urađeno praktično isto.

Trajala je velika saga oko njegovog prelaska u Dubai, a sada kada je to sve iza njega, otkrio je i tamnu pozadinu priče.