Đani Infantino se nalazi u veoma teškoj situaciji. Predsednik FIFA je sam sebi zakomplikovao život tokom Svetskog prvenstva, kada je mimo svih protokola donosio odluke koje su kršile osnovne principe i postulate Svetske kuće fudbala.

Njegova bliska veza sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, kojem je uslišio ličnu želju da se Folarinu Balogunu, reprezentativnu Amerike obriše crveni karton za osminu finala sa Belgijom, izazvala je gnev čitavog sportskog sveta, a stvorio je sebi i opoziciju unutar FIFA, gde se sprema puč i svrgavanje predsednika.

Ovu informaciju je izneo poznati istraživački novinar Roman Molina, koji je Infantina nazvao "mrtav čovek koji hoda".

- Njegovo bezuslovno Njegovo bezuslovno političko usklađivanje sa Donaldom Trampom (zajedno sa stilom upravljanja u kom on sve odlučuje bez odgovornosti prema bilo kome) biće ono što će ga srušiti, kao što se govori već neko vreme - naveo je Milona.

On je dodao da je Kevin Lamur, direktor FIFA dao protovkativne izjave jer zna da se generalni sekretar FIFA Matijas Grafstrom distancirao od Ifantina i da kuje puč.

- Infantino je izgubio kontrolu nad FIFA i uskoro će izgubiti posao - zaključuje Francuz.