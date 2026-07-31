On će zauvek ostati upamćen, s obzirom na to da je on navijačkoj grupi fudbalskog kluba Rijeka dao ime Armada.

Priča o samom nastavku grupe Armada ide do 1987. godine, kada je na terasi Robne kuće RI, tada jednom od najpoznatijih mesta gde se skupljala omladina iz Rijeke, redovno su se sastajala i grupa navijača ovog kluba, koja ga je pratila na domaćim i gostujućim utakmicama.

Upravo je odatle i krenula Armada, a Edgar Raučer je bio taj koji je predložio ime Armada.

Navijačka scena Rijeke, ali i brojni hroničari tog navijačkog pokreta su upravo Raučeru pripisali "autorska prava" za ovo ime, koje je već četiri decenije prisutno u Hrvatskoj, ali i na Balkanu.

Od njega se oprostila upravo i Armada, koja ga je pozdravila.

- Počivaj u miru, Rijeka u srcu, Armada do groba.