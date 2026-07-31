Posle višenedeljnih pregovora i nekoliko odbijenih ponuda, transfer saga oko Bruna Gimaraeša bliži se raspletu. Arsenal je konačno dostavio ponudu koja je zadovoljila zahteve Njukasla, pa je Brazilac na korak od prelaska na „Emirejts“.

Londonski klub će za kapitena Svraka izdvojiti 90.000.000 evra fiksnog obeštećenja, dok je ostalo da se usaglase detalji oko bonusa i menadžerskih provizija. Prema pisanju francuskog Lekipa, to ne bi trebalo da predstavlja prepreku i očekuje se da posao uskoro bude ozvaničen.

Njukasl je prethodno odbio dve Arsenalove ponude – prvu vrednu 70.000.000, a zatim i drugu od 80.000.000 evra, insistirajući na znatno većem obeštećenju. Iako je prvobitno tražio čak 100.000.000 evra, klub je na kraju popustio i pristao na 90.000.000, delom i zbog želje samog igrača da promeni sredinu.