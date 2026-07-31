Od Miloša Kosa se očekuju velike stvari kako u dresu Partizana, tako i u reprezentaciji Srbije na predstojećem Svetskom prvenstvu u Nemačkoj u januaru 2027.

Pojačanje crno-belih iz Bundeslige doživelo je maler već u prvim danima priprema za narednu sezonu.

Levi bek srpskog šampiona, bombarder iz Kozarske Dubice, propustiće početak sezone zbog preloma šake desne, šuterske, ruke, saopštio je Partizan.

U pitanju je prelom treće metakarpalne kosti i očekuje ga od šest do osam nedelja pauze.

Tim Raula Gonzalesa je prvu nedelju priprema odradio u Beogradu, a potom nastavio da trenira na Ubu. Već krajem avgusta crno-bele očekuju utakmice Regionalne lige, a potom i borba za trofej Superkupa početkom septembra u Boru.