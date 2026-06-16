Postojala je opcija da se tako nešto desi, mada je sve bilo u magli, ali sada se čini da je rešeno.

Rukometni klub Partizana igraće naredne sezone u Ligi šampiona, piše "Mozzartsport". To je odluka EHF posle sastanka u Beču, a crno-belima je pripala pozivnica za najjače evropsko klupsko takmičenje.

To znači da će se Liga šampiona u rukometu igrati u Beogradu prvi put posle 15 godina.

Partizan je bio validan kandidat za pozivnicu, pre svega zbog velikih ulaganja ove sezone i dovođenja ozbiljnih pojačanja koja su nivo elitnog takmičenja. Sada će imati priliku da se tamo i pokažu.