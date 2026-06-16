Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je da će danas od 17 časova u Nionu biti održan žreb za prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope.

Fudbaleri Vojvodine će igrati u prvom kolu kvalifikacija za LE, a klub iz Novog Sada neće biti nosilac. Potencijalni rivali Vojvodine su Ferencvaroš (Mađarska), Karabag (Azerbejdžan), Šerif (Moldavija), Dinamo Kijev (Ukrajina), Hajduk (Hrvatska) i CSKA Sofija (Bugarska).

Pored Vojvodine u grupi nepovlašćenih timova biće i Žilina (Slovačka), Univerzitatea Kluž (Rumunija), Aluminij (Slovenija), Deri Siti (R. Irska) i Vestri (Island).

Utakmice prvog kola kvalifikacija za LE biće odigrane 9. i 16. jula.