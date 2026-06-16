Navijači Crvene zvezde su ga do sada možda i zaboravili, tačnije, možda su zaboravili da je još uvek član crveno-belih i Edmund Ado.

Povremeni reprezentativac Gane i čovek oko koga je Zvezda vodila ozbiljne ratove ne bi li ga dovela u Beograd uskoro stiže na "Marakanu". Dve godine je bio pozajmljen OFK Beogradu, a sada je ta pozajmica istekla.

Ipak, teško je očekivati da će Ado da ostane član Zvezde, pre svega je to bilo jasno jer ga nije bilo na prozivci Dejana Stankovića.

Ugovor sa šampionom Srbije mu važi do leta 2027. godine, pa nije isključeno da bude prosleđen na novu pozajmicu ili eventualno pronađe i dugoročno rešenje.

Ado je zaobilaznim putem stigao u Zvezdu. Iz Šerifa je prešao u Spartak kao Slobodan igrač odakle su ga crveno-beli doveli za 400.000 evra 2023. godine. Šest meseci proveo je na pozajmici u Radničkom iz Niša pre nego što je prešao u OFK Beograd.

Počeo je pripreme pod Barakom Baharom, ali nikada nije zabeležio zvaničan nastup za Zvezdu.